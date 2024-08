Foradada estrena les noves dependències municipals

Foradada ha estrenat les noves dependències municipals després de finalitzar la rehabilitació de l’edifici, que també acull el local social i un punt d’informació turística de la localitat. Amb l’acabament dels treballs, el consistori ha pogut alliberar el bar de les piscines, que és on s’havien traslladat les dependències municipals durant els treballs a l’equipament. Les obres, que han estat finançades pel pla d’obres de la Generalitat, han comptat amb una inversió de 170.000 euros. L’alcaldessa del municipi, Maricel Segú, va explicar que amb la línia d’inversions del PUOSC, que ha ascendit a 260.939 euros, també s’ha finançat l’adequació dels accessos i la rehabilitació de l’ermita de Sant Urbà i la substitució de la bàscula municipal del nucli de Rubió.

Quant a la reforma de l’edifici de l’ajuntament, els treballs han inclòs la instal·lació d’un ascensor per fer accessible la primera planta i s’ha reconvertit un habitatge en desús en el local social de la localitat. Així mateix, s’ha fet una nova distribució de la planta baixa i la planta primera, la qual cosa ha generat espais més diàfans per destinar-los als usos d’oficines de l’ajuntament i d’informació turística.

Segons Segú, l’objectiu de l’actuació era disposar d’un equipament més sostenible i eficient, “per la qual cosa s’han canviat les finestres, que encara eren de fusta, s’han aïllat tèrmicament les parets exteriors i l’edifici compta amb una màquina d’aerotèrmia per a la calefacció i la refrigeració, a més d’instal·lar tecnologia led”. Va afegir que amb aquesta actuació s’ha millorat la prestació del servei públic, l’eficiència energètica i l’accessibilitat. Quant al mobiliari de les oficines municipals i del local social, s’han adquirit amb una subvenció d’11.500 euros del pla de cooperació municipal de la Diputació.Pel que fa a l’adequació i rehabilitació de l’ermita de Sant Urbà, s’ha millorat l’escalinata i s’ha instal·lat una barana per donar més seguretat.

Els treballs han contemplat el canvi de les plaques de fibrociment de la coberta per unes teules àrabs. Amb aquesta actuació s’ha millorat la seguretat i accessibilitat a tot el camí i s’ha mantingut el temple en bon estat estructural. A més, quant al nucli de Rubió, els veïns ja compten amb una bàscula d’autoservei de divuit metres de llarg per 3,3 d’ample i amb capacitat per a 60.000 quilos.