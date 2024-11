Una vintena de parelles assagen el ball de la Galop de Balaguer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El ball de la Galop de Balaguer compta actualment amb disset parelles que actuaran durant la festa major el cap de setmana del 8 al 10 de novembre. La Galop és una dansa popular típica de la ciutat en què tots poden participar. El pròxim assaig obert es portarà a terme avui a les 17.00 hores a la plaça Mercadal del municipi. En cas de mal temps, l’assaig s’efectuarà al casal Lapallavacara. El propòsit d’aquesta iniciativa és doble, ja que, d’una banda, es busca que aquest ball no s’oblidi, i per una altra, tenir disponibilitat de persones per configurar una colla local a l’hora de les demostracions dins dels actes festius. La Galop es ballarà el 9 de novembre vinent al matí en el marc de les Festes del Sant Crist.