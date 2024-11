Tribut multitudinari al Sant Crist

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Com cada any, més d’un miler d’alumnes de les diferents escoles de Balaguer van protagonitzar ahir la tradicional ofrena floral al Sant Crist que marca l’inici dels actes de la festa major de la capital de la Noguera. Els nens i nenes, vestits amb el vestit típic, van caminar des de la plaça dels Comtes d’Urgell fins a l’esplanada del Sant Crist, on van estar acompanyats dels gegants de la ciutat, la xaranga Rapitenca i l’espectacle itinerant La Salcavila de la companyia La Sal dels Mars. Una vegada arribats al Santuari, els alumnes van anar entrant per grups per dipositar les flors. L’ofrena va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, que es va mostrar satisfeta davant de la gran participació dels menors i les seues famílies en el que va definir com “un acte important de la cultura i tradicions balaguerines”. La celebració va finalitzar amb una ballada dels gegants de la Colla Gegantera i Grallera de Balaguer i l’espectacle Ous esclafats de La Sal dels Mars.

Després de l’homenatge protagonitzat pels més petits de la ciutat, va ser el torn dels més grans de l’Associació Gent Gran la Noguera, que també van dedicar una ofrena floral al patró del municipi. La jornada de divendres havia de finalitzar amb l’espectacle Sin Par de la Fritsch Companya a la sala Mercantil i un multitudinari concert del grup Els Amics de les Arts al pavelló Inpacsa.Els actes de la festa major continuaran avui amb una missa al Santuari del Sant Crist a les 11.00 hores després de la qual tindrà lloc un Vermut Popular a la plaça Mercadal (a partir de les 12.00 hores). D’altra banda, la plaça de Sant Salvador serà l’escenari de la Ballada de l’Harpia i dels gegants, acompanyats de la música de la Cobla Selvatana. A la tarda es portarà a terme un seguici pel centre històric en el qual no faltaran tots els elements de la cultura popular de la ciutat i, ja de nit, està previst el correfoc amb la Colla dels Diables Bèsties Feréstegues de Balaguer. La revetlla musical anirà a càrrec de Figa Flawas, Hotel Cochambre, Sofía Cristo i Luara Bearka, entre altres artistes.