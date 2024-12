Balaguer es planta i exigeix la construcció immediata de l'autovia fins a Lleida

L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, ha reivindicat l’autovia entre Lleida i Balaguer d’una vegada i “no gastar més en estudis per decidir si és viable o no”, després de l’encàrrec d’un nou informe. Assegura que la capital de la Noguera mereix el mateix tracte que la resta de capitals de comarca del pla, que sí que estan connectades amb una via ràpida. “En lloc d’estudiar tant, el Govern ha de destinar una partida per materialitzar l’autovia ja que la ciutat necessita millors comunicacions per tenir les mateixes oportunitats que altres territoris”, ha defensat.

La conselleria de Territori està tramitant l’adjudicació del nou estudi sobre la mobilitat del trànsit de la C-13, tant en el tram comprès entre Lleida i Balaguer com a la resta del corredor, que haurà de contemplar la “idoneïtat de projectar una solució 2+2 (desdoblament de la C-13) o una solució 2+1”.

El projecte es va licitar a l’estiu per 572.000 euros i segons figura en els documents del concurs, que són a la plataforma de contractació pública, l’empresa més ben posicionada per obtenir el concurs és Bac Engineering Consultancy Group, SL & Oca Inspección, Control y Prevención, SA (UTE), per un import de 318.016 euros.

“Estem perdent competitivitat a l’estar aïllats i no es pot perdre més temps”, va dir González, que va afegir que no té sentit que ara es faci carril central per a avançaments, “quan el tram entre Vilanova de la Barca i Térmens de 5 km està desdoblat”.

D’altra banda, la Generalitat ha adjudicat per 251.900 euros un altre estudi del corredor de la C-53, entre Balaguer i Tàrrega, per determinar actuacions de millora de la funcionalitat i la seguretat, amb una visió àmplia del trànsit, accidentalitat, accessos a poblacions, travessies urbanes o trams interurbans. Segons fonts de Territori, aquest estudi marcarà les actuacions per millorar la seguretat i “hauran de ser compatibles amb les rotondes previstes a Castellserà i Anglesola”.

Veïns de Castellserà, Bellcaire, Penelles o Bellmunt s’han manifestat en diverses ocasions per reclamar més seguretat. La C-53 acumula 85 accidents amb víctimes des de l’any 2000 al tram entre la Fuliola i Bellcaire d’Urgell, segons dades del Servei Català de Trànsit.