Artesa de Segre busca finançament per a una nova guarderia

L’ajuntament de Artesa de Segre està buscant finançament per dotar-se d’una nova guarderia municipal. L’alcalde, Francesc Puigpinós, ha remarcat la necessitat urgent de construir un nou equipament per substituir l’actual edifici, que té importants deficiències.

L’immoble on s’ubica la guarderia actual va ser construït el 1917, i “requereix inversions constants cada any per mantenir en condicions les aules”, va dir. Per això, el consistori estudia la manera d’accedir a subvencions per construir un nou edifici que s’ubicaria a la zona escolar on se citen el col·legi i l’institut Els Planells, al costat de la zona esportiva. “És un edifici molt antic i presenta necessitats d’inversió importants cada any. No és eficient energèticament i això fa que les despeses per mantenir-lo siguin elevades”, va dir Puigpinós. L’edifici que acull la guarderia municipal va ser construït per la Mancomunitat de Catalunya.

Va estar en funcionament fins el curs 1975-1976 quan es va construir un centre pilot d'Educació General Bàsica i Formació Professional i que s’ha convertit en un complex educatiu de 3 a 18 anys (inclou l’escola Els Planells, amb un edifici de 2009, i l'Institut Els Planells, que ocupa tot l’edifici de 1976, reformat també el 2009).