Balaguer celebra la Festa Major del Sant Crist 2025 amb Els Pets i Miki Núñez
La ciutat celebra fins dilluns més de seixanta activitats amb un fort protagonisme de les entitats locals, concerts destacats i actes tradicionals
La Festa Major del Sant Crist de Balaguer va començar aquest dijous amb un programa que inclou més de seixanta activitats fins dilluns vinent. La catedràtica d'Història Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona, Helena Kirchner, va ser l'encarregada de pronunciar el pregó inaugural, destacant que "la història serveix per explicar el present i així ser conscients d'on venim". Kirchner, qui va dirigir durant anys les excavacions arqueològiques al Pla d'Almatà, va donar pas a una audició musical protagonitzada per Marta Mesalles i Marina Angerri.
La jornada d'avui estarà marcada per l'ofrena floral al Sant Crist amb participació d'escolars, gegants i la batucada L'Estel. També s'inaugurarà l'exposició "Quan la vida esdevé art" de Josep Bonet Castellana, mentre que la programació nocturna reserva actuacions de primer nivell al pavelló Inpacsa amb els concerts de Miki Núñez, DJ Paco Pil i Banda Neón, que prometen omplir d'energia la nit balaguerina.
Un cap de setmana ple d'activitats tradicionals i concerts
Demà dissabte els actes continuaran amb un esmorzar popular i el tradicional seguici festiu que recorrerà els carrers de la ciutat. El correfoc serà un dels plats forts al capvespre, mentre que la nit musical oferirà actuacions de luxe amb Els Pets com a cap de cartell, acompanyats per Queen Momo i la festa remember Wonder.
Actes religiosos i tradicionals de cloenda
Diumenge la celebració mantindrà el seu caràcter tradicional amb la missa solemne en honor al Sant Crist, seguida per la ballada de l'Harpia i dels Gegants de Balaguer. El Concurs Ciutat de Balaguer de Sardanes completarà una jornada de cultura popular catalana. Les festes culminaran dilluns amb l'actuació de la reconeguda Orquestra Maravella i un espectacle de focs artificials a la vora del riu Segre, que posarà el punt final a aquestes celebracions de tardor que cada any congreguen milers de visitants a la capital de la Noguera.