Confisquen més de 1.600 sabates i peces de roba de marca robades que es venien al mercadet del Sant Crist de Balaguer
El valor del material supera els 620.000 euros i quatre persones han estat investigades per delictes contra la propietat industrial durant la Festa Major
Un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Balaguer, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, ha culminat amb la confiscació de 1.679 articles falsificats al mercadet del passeig de l'Estació durant la festa major del Sant Crist, celebrada aquest passat cap de setmana. El material intervingut, que inclou peces de roba i accessoris de marques reconegudes, té un valor estimat de més de 623.000 euros al mercat.
Arran d'aquesta actuació, s'han obert diligències penals contra quatre persones per un presumpte delicte contra la propietat industrial. El cas ja ha estat traslladat al jutjat de guàrdia de Balaguer. Entre els articles confiscats destaquen 608 bosses, carteres i motxilles de marques falsificades, 232 parells de sabatilles i 839 peces de roba que imitaven productes originals d'alta gamma.
Operacions contra la falsificació a Lleida
Aquest decomís s'emmarca en una línia d'actuació sostinguda contra el comerç il·legal. L'estiu passat, la unitat de policia judicial de la Guàrdia Civil de Lleida va desarticular una important organització criminal considerada un dels principals subministradors de productes falsificats als manters de la Costa Daurada i altres punts d'Europa i diferents continents.
En aquella operació, denominada "Kermel", els agents van arrestar el presumpte líder de l'organització i van investigar una segona persona per delictes contra la propietat industrial i usurpació de l'estat civil, ja que utilitzaven identitats falses per dificultar les investigacions. Els escorcolls van permetre intervenir més de 31.000 articles valorats en 5,2 milions d'euros.