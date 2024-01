Unió de Pagesos obre un micromecenatge per intentar salvar l'únic ramader que queda a Vilamitjana, al Pallars Jussà

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Toni Figuera és un jove ramader de Vilamitjana que el passat 11 de setembre, a causa d'un incendi, es va quedar sense els coberts plens de pastura i la maquinària que guardava al seu interior. Figuera, amb un ramat d'unes 900 ovelles, és l'únic ramader de Vilamitjana i no tenia assegurats els coberts. Ara assegura que no té la capacitat econòmica per començar de zero. La Fundació d'Unió de Pagesos fa uns dies que ha iniciat el micromecenatge 'Recuperem el paller-magatzem Casa Xirinell!' amb l'objectiu de recollir 50.000 euros per ajudar a reconstruir el paller-magatzem, recomprar maquinària i adquirir menjar pel bestiar i d'aquesta manera evitar que Vilamitjana perdi l'únic ramader que hi queda.

L'incendi va cremar una nau de 1.500 m² i també maquinària i menjar per al ramat per poder passar l'hivern. Figuera s'ha mostrat agraït per la iniciativa i pel suport que està tenint de tot el sector ramader. Sense aquesta ajuda veu "molt complicat" continuar amb l'explotació ramadera.

La fundació d'UP i els seus objectius

Segons ha explicat a l'ACN la seva presidenta, Raquel Serrat, la Fundació Unió de Pagesos de Catalunya (FUPCAT) és una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre que té com a objectiu donar suport al sector agrari i, al mateix temps, trencar amb el que consideren una "desconnexió" entre la pagesia i la resta de societat amb diferents activitats per crear una "gran comunitat".

"Es desconeix la nostra feina, hi ha poc respecte per la nostra activitat i la propietat privada i, en molts casos, no és per mala fe, sinó per un simple desconeixement i creiem que això s'ha de revertir", ha remarcat. Així per exemple volen treballar en avantatges amb establiments agroalimentaris o en activitats per acostar el món de la pagesia i que la gent s'hi pugui apuntar. "Cal fer sinergies, creiem que són molt necessàries", ha subratllat la presidenta de la fundació.

És per això que han posat en marxa el projecte Amics Amigues de la Pagesia on es vol apropar el món rural i l'urbà des d'una triple perspectiva: alimentació, pobles i paisatges. D'aquesta manera, es vol conscienciar la ciutadania de les dificultats del sector primari, promoure el consum dels aliments que produeix i també despertar la solidaritat de la societat civil davant situacions d'emergències i sobrevingudes, com és el cas dels germans Toni i Imma Figuera de Casa Xirinell.

La posada en marxa del micromecenatge per aconseguir recaptar 50.000 euros és una línia d'acció per aportar el seu granet de sorra en "situacions límit" i ajudar-los a poder tirar endavant. Segons Serrat, el cas d'en Toni i la seva germana hi encaixava de ple: "És una persona jove, arrelada al territori i amb ganes de continuar l'activitat". La campanya, que està oberta a tothom qui vulgui participar-hi, s'allargarà fins al 29 de febrer. En una primera fase, els diners recollits serviran per a la compra d'aliment pel bestiar. Després vindrà la segona part més complexa, la de retirada d'amiant de l'explotació, construcció del paller-magatzem i compra de maquinària. Des de la fundació assenyalen que esperen poder replicar aquest model solidari en nous casos d'emergència i després d'estudiar si es compleixen uns requisits.