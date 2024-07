La Pobla, sense piscina per la falta de monitors titulats

Els veïns de la Pobla de Segur no han pogut disfrutar encara de la seua piscina aquest estiu. La dificultat per trobar personal perquè vetllin per la seguretat dels banyistes i pel compliment de les normes del recinte n’ha retardat l’obertura, prevista per al passat 25 de juny. El paradoxal del cas és que aquest equipament acull aquests dies un curs de socorrisme aquàtic. Hi participen divuit joves, que no obtindran el seu diploma fins passat l’estiu, cosa que impossibilita que hi treballin aquesta temporada.

Així les coses, l’alcalde del municipi, Marc Baró, va explicar que no és necessària la presència de personal de salvament a la piscina al tenir aquesta menys de 200 metres quadrats, però si a algú amb el títol del cicle superior d’activitats físiques i esportives, el diploma de monitor en temps lliure o que acrediti haver superat programes d’atenció sanitària immediata. L’ajuntament i Alba Jussà, entitat que gestionarà la piscina i el bar del recinte, han fet ja diverses crides per cobrir les vacants i estan previstes entrevistes en els propers dies.El primer edil va explicar també que “no descartem contractar un socorrista a través d’una empresa externa si no trobem el personal necessari”. “És el primer any que ens passa, però trobarem una solució per poder obrir”, va assenyalar.