Comencen les obres de conservació del pont dels Palillos sobre el pantà de Sant Antoni, que data del 1916

El pont dels Palillos, al Pallars Jussà, és una infraestructura centenària que forma part de la ruta cicloturística dels Llacs. Per garantir-ne la conservació i la seguretat, el departament de Territori, ha iniciat els treballs de rehabilitació de l'estructura, que data del 1916. Les obres per a millorar l'estat de conservació de l'estructura compten amb un pressupost d'1 MEUR i tindran una durada de sis mesos. El pont dels Palillos va ser un dels primers ponts de formigó armat a l'estat espanyol. El seu nom prové de la seva geometria estructural, en què els pilars són molt prims. Pel seu valor com a patrimoni històric, la restauració mantindrà la geometria original.

La delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, ha explicat que la construcció del pantà de Sant Antoni, que es va començar a fer l'any 1013, va inundar el pas tradicional i es va edificar el pont. Durant molts anys la carretera C-13 va passar per aquest punt fins que va quedar en desús per un pont més modern. Ara, tornarà a tenir ús gràcies al pas de la ruta cicloturística, que uneix Lleida amb la Pobla de Segur, per aquest punt. Romero ha dit que és una infraestructura que "forma part del paisatge del Pallars".

El pont és de formigó armat, té una longitud total de 57,5 metres, una amplada de 6 metres i es divideix en 4 trams, amb tres pilones tipus pòrtic. Els treballs consistiran, principalment, a rehabilitar els paraments de formigó, reforçar les fonamentacions, implantar noves barreres de seguretat i millorar el sistema de drenatge del pont.