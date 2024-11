La Pobla repartirà packs perquè els veïns netegin l'entorn mentre passegen

Actua per l’entorn és la campanya de l’ajuntament de la Pobla en la qual sol·licita als veïns que aprofitin les caminades i altres activitats que portin a terme per l’entorn natural del municipi i de la comarca per recollir els residus i escombraries que es trobin. Per això, l’Oficina de Turisme iniciarà el repartiment d’un pack de neteja gratuït format per una motxilla, guants de nitril i bosses per a la recollida selectiva de residus. L’edil de Turisme, Josep Maria Tirbió, va apuntar que la campanya és una oportunitat per connectar amb la naturalesa i cuidar-la, deixant un impacte positiu per a les futures generacions.

L’Oficina de Turisme ha organitzat per a avui una jornada de neteja a partir de les deu del matí. Per donar visibilitat a aquesta acció i inspirar altres persones, s’ha fet una crida a penjar fotografies a Instagram i etiquetar @turismepobla perquè les puguin compartir i fer un ressò més ampli de la iniciativa. Per la seua banda, l’alcalde de la localitat, Marc Baró, va explicar que la iniciativa s’emmarca en la setmana de la Sostenibilitat, i els packs han estat facilitats per la Diputació. Diversos municipis de Lleida impulsen iniciatives diverses per visibilitzar bones pràctiques i garantir una protecció duradora del planeta.