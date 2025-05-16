Justícia ampliarà els jutjats de Tremp perquè puguin acollir un segon òrgan judicial
La Generalitat invertirà 2 milions d'euros en unes obres que permetran guanyar un 70% més de superfície
El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica invertirà 2 milions d'euros en l'ampliació de l'edifici dels jutjats de Tremp amb la intenció que pugui encabir un segon jutjat, segons ha anunciat aquest divendres el conseller Ramon Espadaler durant una visita a l'equipament. La previsió és que les obres s'enllesteixin el desembre del 2028 i que els jutjats guanyin una superfície de 350 metres quadrats, un 70% més que fins ara. D'aquesta manera, s'arribarà als 847 metres quadrats de superfície. Inicialment, es preveia una ampliació menor, però s'ha pogut incrementar gràcies a la modificació de l'edificabilitat permesa que ha fet l'Ajuntament de Tremp, segons informa la conselleria.
L'edifici reformat incorporarà un ascensor, entre altres millores funcionals, d'accessibilitat i seguretat, i conservarà el pati interior que aporta llum natural a l'interior de l'equipament. Espadaler ha explicat que l'objectiu és "guanyar capacitat i comoditat, i millorar el servei".
A més, Espadaler ha afirmat que "cal seguir invertint en la infraestructura judicial de Tremp, dotar-la de més personal, i treballarem perquè es pugui incorporar un segon jutjat, ja que les càrregues de treball actuals ho justifiquen sobradament".
Durant la visita, el conseller Espadaler s'ha reunit amb la jutgessa degana, la fiscal i el lletrat de l'Administració de Justícia per conèixer de primera mà les necessitats del partit judicial i compartir els detalls del projecte d'ampliació.
Nou servei comú de tramitació
Pel que fa a la implementació de la Llei orgànica, de 2 de gener, de mesures en matèria d'eficiència del servei públic de Justícia, el partit judicial de Tremp, que ja compta amb una oficina judicial des de l'1 de juliol de 2020, disposarà d'un servei comú de tramitació que entrarà en funcionament l'1 de juliol de 2025.
A més, el Tribunal d'Instància de Tremp, que és la nova denominació dels jutjats que contempla la llei, tindrà una secció única de civil i instrucció.