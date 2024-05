Tavascan adjudica les obres per ampliar la fabricació de neu

L’ajuntament de Lladorre, propietari de l’estació d’alta muntanya de Tavascan, avança en la seua aposta per assegurar la temporada d’esquí a la Vall Ferrera, fins i tot si les nevades escassegen. El consistori ha adjudicat a l’empresa italiana Demaclenko l’ampliació del sistema d’innivació artificial, amb l’objectiu de poder disposar de canons de neu en les seues pistes abans de l’inici de la pròxima temporada hivernal.

Les obres, que ascendeixen a 677.433,07 euros amb IVA, preveuen la instal·lació de canons des de la base del complex, ubicada a 1.750 metres d’altitud, fins a la cota intermèdia, sobre els 1.924 metres.

A dia d’avui, l’estació disposa únicament de dos canons de neu mòbils de baixa pressió, insuficients per cobrir els traçats d’esquí alpí i obrir amb seguretat si no neva. Això agreuja la situació de precarietat de la trentena de llocs de treball directes que genera l’estació.

El nou sistema de canons garantirà una superfície innivada d’uns 30.000 metres quadrats i cobrirà el traçat del teleesquí Mascarida. D’altra banda, es preveu que la infraestructura pugui ampliar-se en una segona fase fins a la cota superior de l’estació, sobre els 2.182 metres, mentre que la nova sala de bombatge, que donarà pressió a la instal·lació, haurà d’estar integrada amb el paisatge.

L’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), titular de les estacions lleidatanes d’Espot Esquí, Port Ainé i Boí Taüll i que ja col·labora amb Tavascan en aspectes comercials, va assumir part dels estudis tècnics del projecte, mentre que Territori va anunciar l’any passat una subvenció de 500.000 euros per dur-lo a terme. L’ajuntament de Lladorre, que sosté l’estació gràcies als ingressos que percep per part d’Endesa per les seues instal·lacions elèctriques, preveu assumir la diferència.