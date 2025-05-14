Busquen voluntaris per netejar i arranjar l’interior d'un refugi al Pallars Sobirà
Aquests equipaments tenen ‘vocació de servei públic’ i es troben en zones aïllades
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Pirinenc de les Tres nacions, busquen dotze voluntaris per netejar i arranjar l’interior del refugi d’emergències de Mont-roig Enric Pujol (2.287 metres), al Pallars Sobirà. Es vol reparar els elements malmesos del refugi, inaugurat l’any 1984 i apadrinat per l’Agrupació Científico-Excursionista de Mataró. Prèviament a la jornada del 14 de juny, s’haurà pujat amb l’ajuda d’un helicòpter tot el material necessari per a dur a terme l’actuació. Aquests equipaments tenen “vocació de servei públic” i es troben en zones aïllades on no hi ha refugis guardats.
Els refugis d’emergència es tracta d’equipaments que haurien de servir exclusivament per aixoplugar qualsevol excursionista en cas de mal temps, per a descansar puntualment i per esperar a rebre atenció pels serveis d’emergència en el cas d’haver patit un accident fent alguna activitat de muntanya per la zona.
Com a mínim una vegada a l'any, els responsables del refugi (FEEC) hi pugen per comprovar que les emissores d’emergència, en el cas que n’hi hagi per manca de cobertura telefònica, funcionen correctament. La Federació d’Entitats Excursionistes té sis refugis d’emergència: el refugi Baiau ‘Josep Maria Montfort’ (Pallars Sobirà), refugi Besiberri (Alta Ribagorça), refugi Broate (Pallars Sobirà), refugi Costabona (Ripollès), refugi Molières (Val d’Aran) i refugi Mont-roig ‘Enric Pujol’ (Pallars Sobirà).