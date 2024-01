La Fira de Sant Josep de Mollerussa recupera la presència anual de tractors i consolida els canvis de recinte

detail.info.publicated ACN

La Fira de Sant Josep de Mollerussa tornarà a comptar amb la presència anual d'expositors de tractors. Des de fa poc més d'una dècada, les firmes alternen la seva assistència amb la Fira de Sant Miquel de Lleida, però els canvis en el recinte que es van fer l'any passat amb motiu del 150è aniversari del certamen i els esforços de Fira de Mollerussa han fet que les firmes de tractors hagin confirmat la seva presència a la 151a edició, que tindrà lloc del 16 al 19 de març. L'edició també mantindrà els canvis de recinte implementats l'any passat i, fins i tot, planteja créixer en metres quadrats. Fira de Mollerussa compta enguany amb un pressupost de 732.000 euros, similar al del 2023. L'ens també prescindeix de la figura de director.

La Fira de Sant Josep va modificar l'any passat algunes parts del recinte firal coincidint amb el 150è aniversari del certamen. El canvi va afectar principalment el saló del tractor que es va traslladar darrere els pavellons firals, un espai que va permetre incrementar l'espai expositiu en un 50% fins als 9.000 metres quadrats.

El canvi d'espai i les negociacions entre Fira de Mollerussa i els expositors han portat a mantenir la presència de tractors a la 151a edició de la fira i la voluntat de l'ens firal és que les firmes s'hi quedin també de cara a les pròximes edicions. Ho ha avançat aquest dimarts l'alcalde de Mollerussa i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, que ha afegit que ens firal i sector donaran més detalls de l'acord el pròxim 13 de febrer. Des del 2012, els expositors alternen la seva presència a la Fira de Sant Josep i a la Fira de Sant Miquel de Lleida, tot i que en els darrers anys algunes firmes ja han participat als dos certàmens.

La 151a Fira de Sant Josep es celebrarà del 16 al 19 de març i mantindrà el recinte firal de l'any anterior amb "igual o més metres tindrà quadrats". Les jornades tècniques tindran de tema principal la sequera i la gestió del regadiu. D'altra banda, el 19 de març el Teatre L'Amistat acollirà el Fòrum Professional de Jardineria, que organitza el Gremi de Jardineria de Catalunya i on s'espera l'assistència d'uns 200 professionals, i els dies 18 i 19 Mollerussa també serà la seu del Catskills 2024, el concurs d'habilitats en jardineria on hi participaran 12 instituts d'arreu de Catalunya.

Una desena de cites firals el 2024

Aquest dimarts s'ha presentat a Mollerussa el calendari firal del 2024, que inclou una desena de cites. Entre aquestes hi ha els set certàmens habituals encapçalats per la Fira de Sant Josep, però també tres esdeveniments que ja compten amb la participació de l'ens i als quals se'ls hi ha volgut donar més rellevància. Es tracta de la Trobada Empresarial sobre Transformació Digial #LleidaDigital, la Borsa Interpirinenca de Cereals i la Fira imercat d'Antiquaris i Brocanters.

El pressupost de l'ens per al 2024 és de 732.000 euros, similar al de l'any anterior que va coincidir amb el 150è aniversari de la Fira de Sant Josep i que, per tant, va comptar amb recursos extraordinaris. El vicepresident de Fira de Mollerussa, Joel Bastons, ha dit que el PSC presentarà una esmena als pressupostos de la Generalitat per incloure una partida per la Fira de Sant Josep, i ha afegit que també intentaran mantenir la subvenció del govern espanyol.

El pressupost contribuirà a poder fer "el salt de qualitat que Fira de Mollerussa ha de fer", ha explicat Solsona, que ha dit que al llarg d'aquest 2024 l'ens durà a terme canvis tant interns com externs.

En l'àmbit intern, es renovarà la pàgina web per "adaptar-la als nous temps" i millorar-ne l'accessibilitat, també s'adquirirà un nou programa de gestió de fires i s'instal·larà una pantalla LED de 3x2 metres a la rotonda del Tractor on s'emetran anuncis els dies de fira i durant la resta de l'any amb l'objectiu d'incrementar els ingressos publicitaris.

Pel que fa a la part externa, s'estrena una nova configuració del patronat firal, que elimina la figura de director, l'ens guanya presència a la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC) amb l'entrada del tècnic Joaquim Fabrés a la junta directiva de l'òrgan i, finalment, Fira de Mollerussa també entrar a formar part del clúster de maquinària agrícola FEMAC.

Fira prescindeix de la figura de director

Fira de Mollerussa ha decidit prescindir de la figura de director. El motiu és que els canvis en la normativa ja no permeten designar aquest lloc com un càrrec de confiança, com s'havia fet fins ara, sinó que obliga a fer un concurs públic d'alt directiu. "Fins que no tinguem molt clar quin és el perfil per acompanyar aquesta figura preferim no posar una figura més d'alt directiu, per tant, d'altra retribució", ha explicat Solsona.