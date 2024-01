Denunciat per posar esquers amb raticida per eliminar conills al Pla d'Urgell

Els Agents Rurals han denunciat un home que utilitzava un gran nombre d’esquers enverinats amb rodenticida, popularment conegut com raticida, per a l’eliminació de conills a la comarca del Pla d’Urgell.

Després de la denúncia, els Rurals continuen fent un seguiment per detectar els animals que s’alimenten dels conills i que s’hagin pogut veure afectats per la utilització dels verins. En concret, ocells rapinyaires i especialment milans, una espècie en perill d’extinció. La utilització de verins al medi natural és un delicte, que pot comportar penes de quatre mesos a dos anys de presó. L’ús d’aquest tipus de rodenticides està totalment prohibit en camps de cultiu i les quantitats detectades en aquest cas només poden ser utilitzades per persones amb qualificació professional i en condicions molt concretes per evitar intoxicacions o enverinaments accidentals. A les comarques de Lleida s’han investigat i denunciat més d’una desena de casos amb característiques similars en els darrers deu anys. Els casos esperen judici i possibles resolucions administratives sancionadores. Des de l’any 2014, quan els Agents Rurals van intensificar aquestes investigacions, s’ha condemnat 38 persones a Catalunya.