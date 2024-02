Detenen un home a Linyola per un robatori amb força en una casa

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un home de 23 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a l’interior de domicili.

Dimecres, poc abans de les 9 de la nit, un veí de Linyola va trucar al 112 per informar que dos homes havien saltat la tanca d'una casa del carrer de la Font Vella. La mateixa escena va ser presenciada per un mosso fora de servei que també va veure com aquestes persones forçaven una de les finestres de la casa. En veure's sorpresos per l'agent van fugir del lloc corrent.

Gràcies a la ràpida comunicació dels fets al 112 en pocs minuts van arribar les patrulles i van iniciar una recerca per la població fins que van veure un dels fugitius corrent camp a través per un sembrat. Finalment, un dels agents, a la carrera, va poder aturar i detenir-lo.

La investigació continua oberta per tal de determinar la identitat de l'altra persona i descobrir amb quin vehicle s'havien desplaçat a Linyola des de l'entorn metropolità. El detingut, amb antecedents, passarà avui a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.