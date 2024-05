Acudam i 13 empreses més creen safates biodegradables per a planter fetes amb plomes de pollastre

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Acudam i 13 empreses i centres d'investigació europeus més han creat safates biodegradables per a planter fetes a partir de plomes d'aviram, una solució sostenible i alternativa als models tradicionals de plàstic. La iniciativa pionera, que s'emmarca dins el projecte europeu UNLOCK, aprofita l'alt percentatge de queratina que contenen les plomes de pollastre per obtenir un material suficientment rígid per a usos agrícoles. Les noves safates ja s'han començat a fabricar, en fase de proves, al centre especial de treball d'Acudam, ubicat a Vila-sana. El projecte europeu UNLOCK busca reduir la dependència de recursos no renovables i disminuir l'impacte mediambiental. Compta amb un pressupost de 7,3 milions d'euros i té una durada de 5 anys.