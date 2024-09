Les piscines perden unes 4.000 entrades aquest estiu

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Les piscines d’estiu de Mollerussa han tramitat unes 58.000 entrades aquesta campanya, unes 4.000 menys que l’any passat. També ha baixat la venda d’abonaments, que passen de 2.835 l’any passat a 2.655 aquest 2024, així com la venda d’entrades, que se situa en 5.427 en comparació amb les 6.340 de la temporada anterior. Sí que mantenen una xifra similar els cursets, que van comptar amb la participació d’unes 500 persones. El consistori atribueix aquest descens al fet que hi ha hagut menys dies de calor, segons va explicar ahir l’alcalde, Marc Solsona.

El grup d’ERC a Mollerussa, tanmateix, va assegurar durant el ple extraordinari celebrat aquest mes que molts veïns han optat per utilitzar altres piscines pròximes per evitar accions incíviques i inseguretat. En aquest sentit, van demanar que es porti a terme un estudi que ho determini i permeti buscar solucions. I és que mentre que Mollerussa perd usuaris, altres municipis com Fondarella i el Palau d’Anglesola han registrat un increment d’abonats. A Fondarella es va vendre el màxim establert pel consistori per evitar aglomeracions: uns 600 abonaments.Segons l’alcalde, Xavier Acosta, la ubicació d’aquest equipament, així com les seues característiques, han fet que veïns de Mollerussa i també d’altres municipis les hagin preferit. Al Palau d’Anglesola s’ha arribat a la xifra de 713, quan la mitjana dels últims anys era d’uns 650, segons va remarcar el primer edil, Francesc Balcells. Les piscines de Miralcamp i Golmés també compten amb usuaris de la capital, tot i que els seus alcaldes, Melcior Claramunt i Jordi Calvís, respectivament, van assegurar que són persones que tenen una vinculació amb el municipi. Val a recordar també que aquest any el consistori de Mollerussa va optar per incrementar un 12% el preu dels abonaments: 45 euros els adults; 35 els joves d’entre 14 i 17 anys i 28 els petits.

D’altra banda, la piscina coberta iniciarà temporada dimarts dia 24, quan es permetrà el bany lliure. Els cursos començaran el dia 1, amb un total de 75 grups. Les inscripcions ja es poden formalitzar des d’aquesta setmana a través de la pàgina web o bé presencialment a les instal·lacions municipals.