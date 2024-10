En marxa la nova Escola de la Salut, amb tallers per a les persones grans

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa, a través de la Taula de la Gent Gran, posa en marxa un projecte pilot amb l’objectiu de crear un espai de promoció de la salut que abordi de manera integral la salut física, emocional i comunitària. Aquesta iniciativa, anomenada Escola de Salut de la Gent Gran de Mollerussa, oferirà vuit tallers, que seran impartits per les entitats Fundació Catalunya La Pedrera, el CAP, Acudam o els Mossos d’Esquadra.

Així, la prevenció d’estafes per internet o amb la compra de productes “miraculosos”, nocions sobre primers auxilis en la vida quotidiana, l’expressió emocional a través de la dansa, la millora de la qualitat del son per tal d’evitar el consum de fàrmacs o un showcooking on es cuinaran diverses receptes amb aliments neuroprotectors com ara els ous benedict o un hummus són algunes de les activitats proposades.La participació és gratuïta, però les places són limitades a 25 persones, que s’hauran de comprometre a assistir a les vuit sessions programades entre el 21 d’octubre i el 17 de desembre. Els tallers es portaran a terme en instal·lacions municipals com són l’Oficina Jove, la Biblioteca i la Sala de Ball de L’Amistat. Les inscripcions es poden fer de l’11 al 18 d’octubre al Casal Municipal Sènior.D’altra banda, el consistori va retre homenatge dissabte a cinc veïns que han complert els 95 anys: Carme Vidal, Francisco Pedrós, Dolores Torres, Antonio Cruz, Cecília Parcerisa i Carlos Mestres.