La fira Autotardor deixa de vendre tractors

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

La fira Autotardor de Mollerussa serà un espai de venda en aquesta 29 edició únicament de cotxes d’ocasió. Deixarà d’oferir tractors de segona mà, que sí que es podran trobar a Autotrac, que se celebra el mes d’abril. Segons van explicar ahir el president i el vicepresident de Fira de Mollerussa, Marc Solsona i Joel Bastons, l’escassa presència d’expositors de maquinària agrícola ha motivat aquest canvi. “La gent que ve expressament a veure maquinària pot no satisfer les seues expectatives”, va apuntar Solsona. D’aquesta forma, els 19 expositors que participaran a l’Autotardor seran només de cotxes de segona mà.

No obstant, el recinte firal de la capital del Pla d’Urgell obrirà divendres amb uns pavellons firals ocupats al 100%, a més d’una part de la zona exterior. Es preveu que la superfície expositiva es mantingui en la línia dels últims anys, amb 357 cotxes a la venda (el 2023), que ofereixen una àmplia gamma de preus que oscil·len entre els 3.300 i els 90.000 euros. En aquest sentit, Solsona va destacar que fins a un 16 per cent dels vehicles exposats en l’última edició van ser híbrids o elèctrics.D’altra banda, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, serà l’encarregat d’inaugurar l’edició d’aquest any d’Autotardor en un acte que es portarà a terme aquest divendres a partir de les cinc de la tarda. El saló estarà obert al públic des del divendres 25 fins al diumenge 27, en un horari de 10 del matí a 8 de la tarda, i l’entrada serà gratuïta.El certamen tornarà a repetir el sorteig d’un premi de 3.000 euros entre els compradors d’un cotxe.

L’acte inaugural anirà a càrrec del president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote

L’alcalde de la capital del Pla d’Urgell va assegurar que l’objectiu d’aquest any és aconseguir la xifra de 10 milions d’euros en volum de negoci entre les tres fires dedicades al sector automobilístic. Ara per ara ja s’han acumulat vuit milions d’euros entre la Fira de Sant Josep i l’Autotrac, uns certàmens que van aconseguir vendre un total de 279 vehicles entre els dos.