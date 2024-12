Nou artesanes de la cosmètica ja utilitzen l'obrador compartit del Poal

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La cooperativa Avantva Coop ha posat en marxa al Poal el primer obrador compartit cooperatiu de productes de cosmètica natural de Catalunya. Les instal·lacions compten amb un total de vint espais de producció dels quals nou ja estan ocupats per artesanes de Catalunya, Aragó i Navarra que elaboren articles d’higiene personal com sabons, desodorants, pasta de dents, xampús i bàlsams, entre altres, a més de comptar amb un punt de venda. La cooperativa ofereix assessorament i acompanyament a la producció i a la redacció d’expedients de seguretat i avaluació de fórmules, entre d’altres. Està integrada per un col·lectiu de dones que s’han unit per donar visibilitat a aquest ofici i a l’elaboració de productes artesanals de qualitat. “No volem anar a un altre lloc a fer una feina que és eminentment rural”, va indicar la impulsora de la iniciativa, Esther Girabet.

El projecte de l’obrador va començar el 2020 i des d’aleshores ha rebut diferents reconeixements, l’últim, aquest mes, del món de la moda. La normativa cosmètica estatal és “més estricta” en comparació amb altres països europeus, va indicar Girabet. “Hi ha molta burocràcia i s’han de complir requisits específics”, va remarcar.

La cooperativa també té la voluntat de dinamitzar el territori i potenciar l’assentament. Les artesanes aposten pels productes de proximitat i preveuen recuperar plantes “oblidades”. Així mateix, la cooperativa programarà tallers i formacions per transmetre coneixements sobre etnobotànica.