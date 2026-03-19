Comença la 153a edició de la Fira de Sant Josep de Mollerussa amb durada fins diumenge
La presidència de la Fira igual que consellers assistents a la inauguració han recalcat la importància del sector agrícola i la presència del territori en temes d'agricultura
Aquest dijous s'ha inaugurat la 153a edició de la fira de Sant Josep de Mollerussa a càrrec del conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. La Fira ha crescut un 6% en comparació a l'any passat i reuneix 240 expositors fins diumenge.
El conseller ha assenyalat la intenció de treballar en sistemes de monitoratge i compensació, mantenint-se a favor de una política agraria que doni suport i sigui digna pel sector. També ha defensat la voluntat del Govern per garantir les clàusules mirall en acords com Mercosur. Marc Solsona, president de Fira de Mollerussa, ha reivindicar la presència catalana en les decisions europees en temes d'agricultura.
Enguany la xifra és record pel que fa a sessions formatives: 24 jornades tècniques més altres activitats per professionals. El divendres, dins el certàmen, s'inaugurarà el 45è Saló de l'Automòbil de la mà del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. La Fira conclourà diumenge amb un acte que el presidirà el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.