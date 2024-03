Aparatós accident aquest dimecres al matí a l’autovia A2 a Cervera. Un vehicle ha patit una sortida de via després d’un xoc per encalç, ha xocat contra una tanca i ha donat una volta de campana. Malgrat l’aparatositat de l’accident, no hi han constat ferits.

Els Bombers han rebut l’avís ha sigut a les 7:19 del matí, al punt quilomètric 524 de l’autovia A2, entre Cervera i Ribera d’Ondara.