Homenatge a Teresa Salat amb el títol pòstum de filla predilecta de Cervera

La Paeria de Cervera nomenarà dissabte la historiadora, mestra i activista cultural Maria Teresa Salat filla predilecta de la ciutat a títol pòstum. L’acte tindrà lloc al migdia a la sala de plens, amb la col·laboració de L’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs (EFES). En l’acte intervindran l’alcalde, Jan Pomés, la que va ser tècnica del Centre Municipal de Cultura durant dos dècades, Ana Bellido, i Max Turull i Maria Garganté com a representants d’EFES. Segons Pomés, es tracta d’un acte íntim per “reconèixer la trajectòria i el compromís de la historiadora amb la seua ciutat durant més de tres dècades”. Salat va morir el mes d’agost passat als 77 anys. En la seua trajectòria professional va ser professora d’Història de l’Art a l’institut Antoni Torroja. Va ser també la primera directora del Museu de Cervera i, juntament amb Max Turull, impulsora del Centre Municipal de Cultura. Tanmateix, se la coneixia per la seua trajectòria com a difusora del patrimoni històric local i les seues personalitats. Sabia posar en relleu el patrimoni local i en les seues presentacions i conferències aconseguia omplir l’aforament. També va ser impulsora que una dona, Guinedilda, tingués el primer carrer amb nom de dona de la capital de la Segarra.