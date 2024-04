“Només donarem llum verda a un únic parc eòlic”

L’alcalde accidental de Ribera d’Ondara, Albert Puig, va assegurar que l’ajuntament només donarà llum verda a un dels tres parcs eòlics projectats al seu municipi, al considerar que “amb això ja cobrim la nostra aportació a les energies renovables”. Puig va manifestar que està disposat a donar cabuda a un màxim de 10 aerogeneradors i considera que els 30 projectats suposarien la destrucció paisatgística del territori.

Puig, únic edil d’Aliança Catalana a Lleida, ostentarà l’alcaldia fins al juliol, mentre duri el permís per maternitat de l’alcaldessa, Elisabet Jové. Va manifestar que el seu objectiu serà impulsar actuacions ja projectades com la col·locació del ferm entre els nuclis de Briançó i Montlleó, la millora als vestidors i la nova graderia del camp municipal, i finalment, aconseguir un nou arrendatari per al bar de l’Amistat que el mantingui obert tota la setmana. “És el punt de trobada dels veïns”, va dir. Va reconèixer que el seu període de mandat estarà marcat per posar-se al dia en el funcionament del consistori i superar la falta de diàleg amb la secretària, una situació que “dificulta conèixer la situació real dels projectes de l’ajuntament”. A més, el consistori comparteix la secretària al 50% amb Talavera, la qual cosa en redueix la meitat d’hores de dedicació al municipi. Com a mesures a curt termini, el nou ajuntament projecta que la secretària sigui a l’ajuntament en la seua jornada laboral (actualment fa dos dies de teletreball) i s’està buscant una administrativa per cobrir la baixa de llarga durada de l’actual treballadora.Entre els nous projectes del consistori, destaca la creació d’un espai per a autocaravanes al costat del castell de Sant Antolí.