Comencen les obres de rehabilitació de les cobertes laterals de l'església de Santa Maria de la Plaça de Sanaüja

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Sanaüja, a la Segarra, ha començat les obres de rehabilitació de les cobertes de l'església de Santa Maria de la Plaça. L'actuació forma part del programa Temps de Gòtic del Departament de Cultura i la Fundació "la Caixa", al qual en aquesta ocasió, s'hi ha sumat el Bisbat d'Urgell, com a titular del monument. Els treballs consisteixen en la reconstrucció de la doble coberta del temple, que havia creat una zona de golfes on s'abocaven les aigües pluvials. Les intervencions permetran l'accés dels visitants a la planta sota coberta de la nau principal i aportaran una millor interpretació del monument i del seu entorn. Les obres compten amb una inversió de 300.000 i està previst que s'allarguin cinc mesos.

Originalment, l'església estava coberta per una teulada a doble vessant formada per lloses de pedra, sobre la qual, s'estima que cap al segle XVIII, es va construir una altra coberta de teula que s'allarga sobre les cúpules del transsepte. L'espai generat entre les dues cobertes va crear una zona de golfes, on s'aboquen les aigües.

Aquesta última coberta de teula, que forma una zona de golfes amb la teulada original, s'allarga sobre les cúpules del transsepte amb una solució que aboca les aigües a l’interior d'aquestes golfes. Això ha provocat una degradació a les cobertes laterals, amb teules trencades o remogudes, aparició d'elements vegetals, i una incorrecta expulsió de les aigües pluvials.

L'actuació proposa una reconstrucció completa de les cobertes en mal estat mitjançant la incorporació d'una estructura de fusta, acabada amb zinc o teula, que s'adapti a la complexa geometria. Aquesta intervenció completarà l'actual xarxa de recollida d'aigües pluvials del monument i la incorporació d'un tancament perimetral a la planta sota coberta per tal que sigui visitable. D'altra banda, s'incorporaran diverses unitats de projectors de baixa intensitat amb l'objectiu de ressaltar l'extradós de les cúpules, les noves cobertes i el seu entorn degudament restaurats.

Després de la intervenció, l'església permetrà l'accés a fidels i visitants als espais de sota coberta de la nau principal, fet que conjuntament amb la nova il·luminació monumental, contribuiran a millorar la interpretació del monument i del seu context. Alhora, l'actuació col·laborarà a preservar els valors patrimonials de l'església a través d'eliminar els actuals problemes d'evacuació de les aigües pluvials, així com les humitats presents en l'àmbit de les cobertes.

L'església de Santa Maria de la Plaça de Sanaüja

L'actual església parroquial de Santa Maria és una construcció gòtica tardana, edificada entre el 1509 i el 1515, sota la direcció del mestre d'obres Joan Gausia. L'església va ser modificada al segle XVIII, moment en el qual es construeixen les capelles i s'aixeca una nova façana amb ornamentació plateresca i barroca.

L'emplaçament original de l'església primitiva de Santa Maria de Sanaüja, parròquia fundada a mitjan segle X, es trobava vora el castell del municipi. Però fou substituïda per l'actual parròquia, antiga col·legiata i església de la residència d'hivern dels bisbes d'Urgell, sota la mateixa advocació, a la plaça Major de la vila.

Durant el segle XX, a la guerra civil, es va incendiar el seu mobiliari afectant els paraments i la decoració pictòrica.

Temps de Gòtic

El programa Temps de Gòtic, l'acord de col·laboració entre el Departament de Cultura i la Fundació "la Caixa" té com a objectiu posar en valor, millorar i conservar el llegat patrimonial gòtic de Catalunya mitjançant la restauració, protecció i difusió d’aquest patrimoni, tot estimulant el territori i dinamitzant-lo en l'àmbit cultural, social i econòmic.

El programa, finançat per la Fundació ”la Caixa”, compta amb una dotació de 6,34 milions d'euros i actua en una desena de monuments i béns artístic d'arreu de Catalunya.