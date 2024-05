La capella connectarà amb la zona de creixement del cementiri

Guissona projecta fer un pas per l’interior de la capella del cementiri per unir la part antiga amb la zona d’expansió. Es tracta d’un petit temple sense gairebé valor arquitectònic on antigament es duien a terme els canvis de caixa i en l’etapa de postguerra es practicaven autòpsies. La capella està situada en la part est del cementiri. Fa dos dècades es va inaugurar l’ampliació del cementiri que es va fer per la part posterior on en l’etapa franquista es col·locaven les restes de les persones no creients. En l’actualitat, el cementiri presenta un grau de saturació de més del 80 per cent.

Per aquest motiu, el consistori va adquirir uns nous terrenys en la part est de més de 2.000 metres quadrats on es projecta la seua expansió amb 600 nous nínxols. De l’antic cementiri se substituiran les cobertes d’amiant i es millorarà l’enllumenat i el ferm.L’actuació suposa una inversió de 345.000 euros, que es finançaran a través del PUOS i una ajuda de la Diputació. Part d’aquestes ajudes aniran destinades també a la millora de l’enllumenat públic del parc de l’Estany, on se substituirà l’antic enllumenat per leds.Val a recordar que el cementiri de Guissona es va construir l’any 1861. Té forma quadrada, una superfície de 5.500 metres quadrats i compta amb la declaració de bé cultural d’interès local. Des de l’any 1787, i durant 74 anys, amb la prohibició d’enterrar al costat de les esglésies, Guissona va utilitzar com a cementiri uns terrenys situats a l’actual parc romà d’arqueologia fins que es va construir el nou cementiri que ara l’ajuntament preveu ampliar i millorar.