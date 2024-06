Sabanés entrarà al consell per substituir Montserrat Closa

Francesc Sabanés, que va perdre l’alcaldia de Ribera d’Ondara el març després d’una moció de censura, entrarà com a conseller comarcal del PSC a la Segarra per substituir Montserrat Closa. Sabanés és en l’actualitat assessor de la Diputació. Al consell estarà al PSC amb l’exalcalde de Sant Ramon, Aleix Bochaca, amb qui té una relació tensa després que en l’anterior mandat de la Diputació Sabanés va declinar renunciar per deixar pas a Bochaca.