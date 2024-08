Instal·len Punts Violeta a les festes de la comarca de la Segarra

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell comarcal de la Segarra ha instal·lat aquest estiu un Punt Violeta a les diferents festes de la comarca, com és el cas de Granyena de Segarra, Concabella, Sant Guim de Freixenet, Tarroja de Segarra o Sedó, entre altres. Ho fa mitjançant una campanya que porta per lema Que ningú t’apagui la festa. Segons el consell de la Segarra, “el públic potencial que ha visualitzat els Punts Violeta aquest estiu a la comarca és d’aproximadament unes 10.000 persones”. El Punt Violeta és una iniciativa del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i l’Oficina Jove de la Segarra, amb la col·laboració de Protecció Civil, per oferir un lloc segur a les víctimes de violència masclista on puguin ser ateses, assessorades i acompanyades alhora que es tracta d’un punt d’informació i sensibilització per prevenir l’assetjament, l’abús i les agressions sexuals, masclistes i LGTBI-fòbiques als espais públics. També ofereix assessorament i actua davant aquest tipus de successos. Així mateix, al Punt Violeta, dinamitzats per la consultora Filsdariadna, es creen dinàmiques participatives amb aquests objectius. Destacar que en el cas d’alguna incidència el Punt Violeta està coordinat amb els Mossos d’Esquadra. D’aquesta forma, la coordinació entre el consell comarcal, l’entitat organitzadora de la festa i les persones responsables del Punt Violeta assegura un bon abordatge de les incidències que puguin sorgir. Aquest cap de setmana hi haurà instal·lat un Punt Violeta a la festa de l’Aquelarre de Cervera.

Val a recordar que aquest mes d’agost l’ajuntament de Tàrrega, a l’Urgell, ha format també dotze persones per oferir una bona atenció al Punt Violeta a les seues festes.