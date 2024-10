El Segamots oferirà un total de deu espectacles

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Entre el 18 i el 20 d’octubre el Segamots, l’art de comptar històries que aquest any arriba a la sisena edició, realitzarà una ruta per diferents poblacions de la comarca que inclourà Guissona, Vilagrasseta, Sant Martí de la Morana, Concabella, Sant Ramon, Massoteres, Ferran, Tarroja de Segarra i Cervera. En total presentarà fins a vuit espectacles de narració oral per a tots els públics. També està prevista una taula redona i dos espectacles per a adults, Tastamots, amb tast de cervesa o vi del territori.

La directora del projecte, l’artista Patrícia McGill, va explicar que la majoria de les sessions es porten a terme a l’aire lliure, en places, carrers i al costat de fonts. Però també en espais tancats com el Teatre de Ca L’Eril, a Guissona, i el Tap Room de Casa Dalmases, a Cervera. L’eix temàtic de l’edició d’aquest any és la naturalesa.

El festival Segamots és la part més visible d’un projecte que també porta els contes a escoles i residències, i que prepara propostes didàctiques amb les biblioteques i els museus de la comarca. Dissabte passat es va presentar el projecte a Estaràs. Aquest any està dedicat a la naturalesa. Així mateix, es tracta d’un projecte organitzat des de Cultura i Turisme del consell comarcal, els ajuntaments de Cervera i Guissona, i compta amb la col·laboració de la resta de consistoris de la comarca. Així, aquest any hi col·laboren els ajuntaments d’Estaràs, els Plans de Sió, Montoliu de Segarra, Tarroja de Segarra, Torrefeta i Florejacs, Sant Ramon i Massoteres; els museus i les biblioteques de Cervera i de Guissona; el Servei Educatiu de la Segarra; l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el departament de Cultura de la Generalitat, Òmnium i bonÀrea. La inauguració tindrà lloc a Guissona.