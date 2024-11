Tornen la Fira de la Joguina i el mercat de segona mà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira de la Joguina torna aquest cap de setmana dins de les activitats del Novembre Lúdic. Es farà a la plaça Major de Guissona, on també es podran comprar joguets de segona mà. En aquesta edició la fira també acull un espai d’antiquari i col·leccionisme. Durant tot el dissabte 16 de novembre hi haurà diferents activitats com un espai de psicomotricitat per als més petits.

El Museu, per la seua part, organitza jocs a la romana i Doble Go oferirà un taller de joguines de papiroflèxia.