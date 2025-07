Reclamen celeritat per renovar l’A-2 a la Segarra

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Fa anys que usuaris i veïns de la comarca reivindiquen la millora de l’A-2 al seu pas per la Segarra. El ple de la Paeria de Cervera va aprovar ahir per unanimitat una moció presentada per ERC per instar el Govern central a rehabilitar de forma urgent el ferm de l’A-2 entre Cervera i la Panadella. Segons el regidor del grup Daniel Martínez fa anys que aquest tram presenta “greus deficiències (...). S’observen problemes estructurals persistents com esquerdes, clots profunds, deformacions del paviment i irregularitats que comprometen greument la seguretat dels conductors, en els dos sentits de circulació”. Segons la direcció general de Carreteres, aquest tram registra un volum de trànsit diari mitjà d’uns 22.991 vehicles, 4.668 dels quals són pesants.

L’alcalde, Jan Pomés (PSC), va assegurar que quan va accedir al càrrec (2023) va començar a treballar en aquest projecte de forma conjunta amb el ministeri de Transports. Va confiar que aquest 2025 es pugui aprovar de forma definitiva el projecte, que ja està redactat. Per la seua part, el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va recordar que aquests últims tres anys s’han renovat 40 quilòmetres de traçat de l’A-2 a la demarcació amb una inversió de 35 milions d’euros i va assegurar que mantenen la seua voluntat de rehabilitar aquesta última part de l’autovia entre Cervera i la Panadella “com més aviat millor” però sense un calendari concret.

Les obres es duran a terme en un tram d’uns deu quilòmetres i podrien tenir un cost de més de 15 milions d’euros, aproximadament.

Precisament, aquesta setmana la portaveu del grup parlamentari d’Esquerres per la Independència (ERC i Bildu) al Senat, Sara Bailac, va registrar una moció per instar l’executiu espanyol a materialitzar aquestes obres a l’autovia.

El ple d’ahir també va aprovar la nova relació i valoració de llocs de treball i la incorporació d’un nou càrrec de confiança, una nova assessora d’alcaldia, Pamela Maliqueo Aceval, amb un sou brut de 45.000 euros anuals per coordinar internament la Paeria. L’oposició ho va considerar una despesa “innecessària” i va acusar l’alcalde d’estar absent per les seues funcions de senador. Pomés ho va rebutjar i va defensar que el pressupost s’ha incrementat considerablement i que fan falta més mans al consistori per millorar la gestió i ser més eficients.