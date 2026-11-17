Troben sense vida al regidor de Ribera d’Ondara, Ramon Bonet Esteve, en una finca de Montlleó
La seua desaparició va ser anunciada ahir i aquest matí s'ha activat un dispositiu de recerca
Ramon Bonet Esteve, regidor del PSC a l’Ajuntament de Ribera d’Ondara, a la Segarra, ha estat trobat mort aquest dimarts a l’interior del seu vehicle, en una finca de la seva propietat al nucli de Montlleó. El cos ha estat localitzat cap a dos quarts de dues del migdia, després d’haver-se’n denunciat la desaparició. Bonet tenia 66 anys i feia quinze anys que formava part del consistori, on havia assumit diferents responsabilitats dins l’equip de govern.
El regidor va marxar de casa dilluns cap a les onze del matí amb el seu Jeep gris, en direcció a Cervera. Aquella és l’última vegada que el va veure un veí de Sant Antolí i Vilanova. Va sortir sense el telèfon mòbil, la documentació ni cap equipatge.
Davant la situació, l’Ajuntament ha activat aquest matí un dispositiu de recerca extraordinari, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, que han fet lectura de matrícules a les entrades i sortides de l’A-2 al seu pas per l’Urgell i la Segarra.
Una quarantena de veïns dels diferents nuclis del municipi s’han reunit al bar L’Amistat de Sant Antolí, des d’on l’alcalde, Francesc Sabanés, ha coordinat grups de tres o quatre persones que han pentinat camins i terrenys del terme. Els Agents Rurals i alguns alcaldes de la Segarra també s’han sumat a les tasques de cerca.
La notícia ha causat consternació entre familiars, amistats i veïns, als quals Sabanés ha traslladat el seu condol. De moment no s’han fet públiques les circumstàncies de la mort.