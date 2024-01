Ingressada crítica a l'Arnau per una agressió masclista

Una veïna d’Ontinyena, al Baix Cinca, romania ahir ingressada en estat crític a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida per una presumpta agressió de la seua parella. L’home va ser detingut de matinada pels Mossos d’Esquadra als voltants del centre hospitalari com a presumpte autor d’un delicte de temptativa d’homicidi en l’àmbit de la violència de gènere, segons va avançar Catalunya Ràdio. La Guàrdia Civil de Fraga s’ha fet càrrec de la investigació.

Els fets van tenir lloc quan a última hora de diumenge va ingressar una dona a l’Arnau de Vilanova. Per les ferides que presentava, els facultatius van sospitar que podien trobar-se davant d’una agressió en un possible cas de violència masclista. Davant d’això, com marca el protocol, van alertar els Mossos d’Esquadra. Diverses patrulles es van desplaçar a l’hospital i van iniciar una recerca per localitzar la seua parella. L’home va ser localitzat i detingut poc després a l’exterior del centre.Com que la suposada agressió es va produir a la localitat d’Ontinyena, la policia catalana va derivar el cas a la Guàrdia Civil de Fraga. També els van fer entrega de l’investigat, que ahir encara no havia passat a disposició del jutge de guàrdia.

Els facultatius que van atendre la víctima van alertar la policia al sospitar d’una agressió

Els jutjats lleidatans van registrar en el tercer trimestre de l’any passat un total de 532 denúncies per violència masclista, fet que suposa un augment del 3,3 per cent respecte a l’any passat. Per una altra banda, els Mossos d’Esquadra van comptabilitzar 1.096 denúncies entre gener i setembre del 2023 per violència masclista, un 11% més respecte al 2022. Així mateix, hi havia 192 dones lleidatanes que comptaven a finals d’octubre de l’any passat amb un botó d’emergència per sol·licitar ajuda en cas de veure’s en perill. Segons les dades del ministeri d’Igualtat, aquestes són les usuàries actives d’aquest servei, que gestiona Creu Roja. Una xifra que supera la de tot l’any passat, que va tancar amb 180 dispositius connectats.