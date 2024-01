Bergós deixa la presidència de Junts i Anna Feliu es perfila com a relleu

Eloi Bergós va anunciar dilluns a l’executiva de Junts que deixa la presidència del partit a les comarques de Ponent, una dimissió que es formalitzarà dilluns en la reunió de l’executiva nacional i que obre el procés per al seu relleu, que passa per unes primàries. La diputada Anna Feliu, també alcaldessa de l’Albi i presidenta de Junts a les Garrigues, es perfila per substituir-lo, segons ha pogut saber aquest diari de fonts solvents, si bé podria no ser l’única candidata. En una carta a la militància, Bergós va al·legar motius personals però el cert és que deixa el càrrec vuit mesos després d’unes eleccions municipals en les quals, si bé els resultats no van ser dolents per a la formació a Lleida (que es va presentar en coalició amb Impulsem sota les sigles de CM), van fer que Junts perdés bastions com la Diputació, on ERC, el seu soci fins aleshores, va pactar amb el PSC, Unitat d’Aran i Ara Pacte Local (PDeCAT). Aquest fet va provocar que Eloi Bergós fos qüestionat dins de la coalició electoral. Ara, Bergós considera que és un bon moment per deixar-ho, tancat el cicle electoral.

Fonts de la formació juntaire van assenyalar que la pròxima presidència s’hauria de situar al voltant dels caps comarcals de Junts: Jordi Torres (Urgell); Sílvia Torra (Solsonès); Ramon Augé (Segarra); Joan Carles Miró (Segrià); Marc Solanes (Noguera) i Anna Feliu (Garrigues), la candidata amb fermes probabilitats.

Tres anys al davant del partit a Lleida al trencar amb el PDeCAT

■ Eloi Bergós ha estat president de Junts a les comarques del pla des del 2020, any en què Carles Puigdemont va deixar el PDeCAT i va motivar la ruptura definitiva amb Junts. Precisament, a la carta enviada als associats de la formació Bergós cita Puigdemont i també agraeix la confiança a Laura Borràs i a Jordi Turull, presidenta i secretari de Junts. Bergós ha estat dos mandats diputat provincial i després de les passades eleccions va recuperar la plaça com a coordinador de Joventut de la Noguera. Continuarà també com a alcalde de Penelles.