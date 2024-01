Marc Solanes anirà de dos de Feliu en la candidatura a presidir Junts a Lleida

El president comarcal de Junts a la Noguera, Marc Solanes, serà el número dos d’Anna Feliu en la seua candidatura per a la nova executiva del partit a la vegueria de Lleida després de la dimissió d’Eloi Bergós anunciada a l’executiva del partit dilluns passat. Bergós oficialitzarà la seua renúncia dilluns vinent i començarà aleshores el procés per a la renovació del partit a Lleida, la qual cosa podria incloure eleccions primàries si es presenta més d’una candidatura. Feliu va explicar ahir que va ser el mateix Bergós que en la reunió de dilluns va plantejar la seua aposta pel tàndem Feliu-Solanes per dirigir el partit en els propers anys.

La també diputada i alcaldessa de l’Albi va considerar que, si es confirma la seua presidència, agafarà les regnes de Junts en un moment de tranquil·litat política des del punt de vista electoral. Bergós va assumir la presidència del partit a Lleida des del moment de la seua formació, l’any 2000, quan Carles Puigdemont va deixar el PDeCAT i va apostar per una nova marca política. En aquests anys hi ha hagut successives cites electorals fins a les municipals del maig passat, quan els resultats obtinguts pel partit (que a Lleida es va presentar en coalició amb Impulsem) no van ser prou bons per assegurar places com la Diputació o alguns consells comarcals. “El que volem és fer una executiva oberta, transversal i plural”, que representi tot el territori de la vegueria del pla, va assenyalar Feliu.Per una altra banda, al Pirineu la presidència de Junts és en mans de l’alcalde de l’alcalde d’Oliana, Ricard Pérez.