L'Aragó i Catalunya aconsegueix 40 milions per modernitzar regs i per a un gran parc solar

Quaranta milions d’euros costaran els nous projectes per modernitzar regs i estalviar en despeses de llum amb una canonada que donarà pressió natural al reg i amb energia solar al canal d’Aragó i Catalunya. El president de la Societat Estatal d’Infraestructures Agràries (SEIASA), Francisco Rodríguez Mulero, va firmar ahir amb els responsables de cinc comunitats de regants de Fraga, Aitona i Seròs una addenda de més de 3 milions que se sumen als 17 previstos inicialment per modernitzar 2.359 hectàrees de 324 agricultors ubicades entre la Franja oscenca i Lleida (vegeu les claus). Es farà mitjançant la construcció d’una canonada lateral al canal Principal que permetrà transportar l’aigua per gravetat a les finques, cosa que suposarà un estalvi de més de 15% dels recursos i una eficiència energètica del 100%, segons Rodríguez Mulero. A la zona hi ha tant cultius extensius com fruiters i cada pagès decidirà si instal·la aspersió o degoteig a les seues finques.

Les obres es licitaran a finals de febrer i ja han superat els tràmits d’impacte ambiental. Començaran a l’estiu i han d’estar acabades a mitjans del 2026. Estan incloses dins del pla d’actuació que financen els fons Next Generation de la Unió Europea que aportarà el 80% del cost, mentre que els beneficiaris hauran de sufragar el 20% restant. Rodríguez Mulero va assenyalar que l’Aragó i Catalunya també ha aconseguit finançament de la UE per a un altre projecte que permetrà substituir el bombatge actual construint un gran parc solar per portar l’aigua des del pantà de Sant Salvador fins al canal de Saidí a través de la séquia de Ripoll, a la zona baixa de l’àrea regable a la Franja. Aquesta operació reduirà en 3.400 hectàrees la zona que ara se subministra des del pantà de Barasona, una superfície que passarà a rebre aigua de Sant Salvador. La comunitat pretén així aprofitar millor aquest últim embassament, en funcionament des del 2015 amb una capacitat de 80 hm³. Rodríguez Mulero va explicar que el projecte estarà redactat al març i que es preveu que l’assemblea de l’Aragó i Catalunya doni llum verda a aquestes obres en la reunió del mes vinent. També va fer referència a les obres de modernització del Canal d’Urgell a què s’han destinat els primers 28 milions d’una partida de 35 que permetrà tres grans basses, sistemes d’automatització i revestiments, malgrat que va dir que “queda treball per fer”.