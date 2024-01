La PAH ocupa la seu del Govern per frenar dos desnonaments al Segrià

Una vintena de persones de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) van ocupar ahir al matí més de tres hores la delegació del Govern a Lleida per exigir solucions i paralitzar els desnonaments de dos famílies del Segrià, una a Rosselló i una altra a Torrefarrera, respectivament. Pel que fa a la de Rosselló, la PAH ha convocat una mobilització avui entre 11.00 i 12.00 hores al carrer de la Llum d’aquesta població on resideixen una dona i el seu fill de 2 anys. El desnonament l’executa el jutjat a instàncies del fons voltor Cerberus a través de la seua immobiliària Divarian. Segons la PAH, l’empresa es nega a complir la llei del Parlament que els obliga a oferir un lloguer social per la seua situació de vulnerabilitat.

Fonts del consistori de Rosselló van indicar que ha estat impossible facilitar un altre habitatge malgrat els treballs dels serveis socials. Pel que fa a la família de Torrefarrera, el desallotjament va quedar suspès dimecres passat fins a aquest dijous 1 de febrer. La plataforma considera que ni la Generalitat ni l’ajuntament han fet res per frenar el desnonament de la família. Ha pagat més de 110.000 euros d’hipoteca fins a l’any passat, en què ja no va poder fer front als deutes. La PAH denuncia que la casa l’ha adquirit un fons voltor que es nega oferir un pis social. L’afectat afirma que no té lloc on anar i demana temps per poder fer la mudança. Fonts del consistori van indicar que s’estan tancant algunes opcions. Per la seua part, la delegada de Drets Socials, Eugènia Puig-gròs, es va comprometre, després de reunir-se amb els afectats, a buscar un habitatge digne i que ningú es quedi al carrer, encara que l’última decisió depèn del jutge.