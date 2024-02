Les pistes d'esquí resisteixen a l'espera de més nevades

Les estacions d’esquí han resistit a la inversió tèrmica que, durant la setmana passada, va portar temperatures de més de 20 graus al Pirineu. Malgrat l’absència de nevades i un temps propi de la primavera que impedia la innivació artificial, l’extensió de pistes ha descendit tot just 22 quilòmetres respecte a la de fa set dies: hi ha 173 quilòmetres oberts, davant dels 195 de la setmana anterior, segons les dades de cada un dels complexos. Quant als gruixos, hi ha hagut descensos de fins a deu centímetres i la qualitat de la neu és dura i dura primavera.

Els pronòstics meteorològics descarten nevades en el que queda de setmana i el sector n’espera a partir de la que ve. Ara per ara, la reserva de neu en el conjunt del Pirineu és la més baixa en cinc anys, segons dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). A les estacions lleidatanes és freqüent veure neu només a les pistes, mentre que no n’hi ha en el seu entorn immediat.

Més de la meitat de la superfície esquiable correspon a Baqueira-Beret. El seu director comercial, Xavi Ubeira, va afirmar que “sense neu produïda no estaríem esquiant”. Va valorar que l’ús de tecnologia per a producció de neu i una inversió milionària estan “neutralitzant” les altes temperatures pel canvi climàtic i confia a superar el milió d’esquiadors en aquesta “difícil” temporada.

Banhs de Tredòs va tancar el públic com a hotel i balneari la temporada 2022-2023 i torna a estar-ho en aquesta campanya d’hivern. Així ho adverteix l’empresa a la seua pàgina web. Tanmateix, la seua activitat no ha cessat del tot: acull sortides amb raquetes i organitza excursions amb motos de neu.

L’establiment ofereix diferents recorreguts en aquests vehicles, amb opció de menjar al restaurant, a preus que oscil·len entre els 120 i 225 euros per persona. Aquesta és una de les diferents activitats a la neu que ofereix el Pirineu lleidatà com a complement a l’esquí i que van des d’excursions amb raquetes fins a recorreguts de múixing.