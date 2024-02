Deu ferits en cinc accidents de trànsit a Ponent

Deu persones van resultar ferides ahir en cinc accidents de trànsit a Ponent. A les 8.56 hores hi va haver una col·lisió a la carretera L-702 a Artesa de Segre amb dos afectats. Posteriorment, a les 9.44 hores hi va haver un xoc amb un ferit a l’AP-2 a l’altura de Castelldans. A la tarda hi va haver tres sinistres en tot just una hora. A les 16.04 h es va produir un xoc entre dos vehicles al camí de Montcada de Lleida que es va saldar amb tres ferits. A les 16.52 hores un tractor va sortir de la via i va acabar bolcat a la carretera C-242 a Castelldans. El tractorista, un home de 82 anys, va ser evacuat a l’Arnau de Vilanova amb ferides de diversa consideració. A l’A-2, a Castellnou de Seana, a les 16.58 h hi va haver una col·lisió per encalç entre un camió i un turisme. Hi va haver dos ferits. L’accident va provocar cues quilomètriques en direcció a Lleida.