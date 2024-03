Més de 150 veïns en la processó vivent del Diumenge de Rams

L’Associació Processó dels Dolors està ultimant els preparatius de la processó que tindrà lloc aquest Diumenge de Rams, i que es caracteritza perquè les escenes religioses protagonitzades per veïns de la població caracteritzats. Segons l’alcalde, Joan Carles Garcia, és l’única de Lleida “amb passos vivents”.

Aquesta processó es va escenificar per primera vegada a mitjans de la dècada dels setanta del segle passat, però va deixar de representar-se anys després. Fa uns 20 anys es va recuperar i són els veïns els que hi interpreten un paper, ja sigui de soldat romà, apòstol, Mare de Déu o Jesucrist, entre d’altres. Actualment, la processó té un recorregut de dos hores pels carrers del municipi, amb nou passos amb el mateix nombre d’escenes que mostren des de l’arribada de Jesús a Jerusalem fins a la crucifixió. En total, hi participen 150 veïns d’edats compreses entre els 7 i els 85 anys.Els decorats són part important de la processó, ja que pugen sobre carros tirats per tractors que es converteixen en carrosses decorades. El pas de Jesús a la creu, amb una altura d’uns tres metres, es va incorporar fa sis anys. La confecció dels vestits va a càrrec de les modistes de la població.