Projecten una planta que utilitzarà llot de depuradores per produir adob

NOU PROJECTE AL SEGRIÀ DESPRÉS D’UN ALTRE DE DESCARTAT A LA NOGUERA

n El grup Gruas va iniciar l’any 2020 la tramitació al municipi d’Albesa d’una planta de compostatge similar a la prevista a Alguaire. Els dos projectes comparteixen com a finalitat produir adob a partir dels llots de les depuradores gestionades per l’empresa. Tanmateix, el promotor va retirar el projecte de la Noguera un any després, el 2021, malgrat no comptar amb cap informe contrari per part de les administracions. Ho va fer després que l’ajuntament d’Albesa sol·licités replantejar la ubicació triada, el recinte d’una pedrera d’àrids, al considerar que la planta de compostatge estava prevista molt a prop del nucli urbà.

Una planta de compostatge a Alguaire que farà servir llots de depuradores com a matèria primera per produir fertilitzants ha iniciat la tramitació davant de la Generalitat. La promou l’empresa Tratamiento Integral de Lixiviados SLU, una filial del grup Gruas, en terrenys situats a més de 4 quilòmetres a l’oest del nucli urbà i a més de tres quilòmetres al nord de la terminal de l’aeroport de Lleida-Alguaire. La previsió és que rebi 33.000 tones de llots a l’any i unes 2.000 tones més d’altres rebutjos com restes vegetals, que utilitzarà com a material estructurant per a l’adob. La inversió necessària per posar-la en marxa s’estima en 135.000 euros i crearà tres llocs de treball.

El complex ocuparà una superfície de 51.505 metres quadrats en terrenys que sumen 133.439. El promotor preveu tractar en aquesta instal·lació els llots resultants del procés de depuració d’aigües residuals a les depuradores que gestiona a la zona. El grup participa en la gestió d’un total de dinou instal·lacions d’aquest tipus, associada amb altres empreses a Lleida.El projecte inclou un sistema d’aspiració d’aire per fer passar les emanacions de gasos del compostatge per un filtre de 450 metres quadrats per reduir les emissions d’olors a l’exterior. Afegeix que aquests podrien percebre’s a una distància màxima de 2,5 quilòmetres, fora del radi del poble i de la terminal i l’àrea industrial de l’aeroport. S’espera que l’orografia del terreny, en una cota baixa, i els vents dominants contribueixin també a evitar la dispersió d’olors cap a espais habitats. Per la seua banda, fonts de l’empresa van manifestar la seua intenció d’evitar qualsevol afectació a Alguaire, la localitat on aquesta firma té la seu.