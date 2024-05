Les pluges cobreixen la demanda de reg d'una setmana a Lleida i permeten estalviar aigua

Les pluges que es registren al Pirineu des de divendres passat amb xifres rècord en alguns punts del Sobirà, la Cerdanya o l’Alta Ribagorça han possibilitat que tant al canal d’Aragó i Catalunya com a Pinyana s’hagi anul·lat la demanda d’aigua per regar i es prioritzi l’estalvi de recursos de cara a l’estiu. Segons el president de l’Aragó i Catalunya, José Luis Pérez, s’han arribat a registrar més de vint litres per metre quadrat, per la qual cosa “durant una setmana es calcula que no hi haurà peticions per regar”. Aquest parèntesi permetrà economitzar reserves, encara que els pantans de Barasona i de San Salvador estan al 90 i al 95%, respectivament. “És millor tancar ara per tenir recursos si l’estiu es presenta sec.” Per la seua part, el president de Pinyana, Ramon Piqué, va indicar que tampoc no es tenen comandes d’aigua, una situació que es preveu que es mantingui uns dies i que “comportarà un reg menys”, va assenyalar. “De moment, el canal principal només porta un metre cúbic per segon per a granges i indústries. Pinyana ja es proveeix de la Ribagorçana (va començar la campanya regant de Barasona), ja que aquesta conca ronda els 530 hectòmetres cúbics, 100 més que l’any passat per aquestes mateixes dates”, va explicar Piqué. Per la seua part, el Canal d’Urgell va informar ahir que ha reduït el cabal que circula pel Principal a vuit metres cúbics per segon i a sis el de l’Auxiliar al baixar sensiblement les peticions d’aigua, ja que a la zona regable també s’han registrat precipitacions de fins a 30 litres per metre quadrat. A partir de la setmana que ve es preveu incrementar aquestes dotacions per servir les comandes de reg. Els embassaments del Segre, Oliana i Rialb estan al 80% i al 33% de la capacitat, respectivament, i acumulen 200 hectòmetres cúbics.

El dilluns 29 va ser el dia més plujós a Catalunya des del 23 de novembre del 2021, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Entre el divendres 26 i ahir dimarts a Espot es van registrar gairebé 230 litres per metre quadrat, 145 a Boí i 152 al Cadí. També va nevar.Les precipitacions d’aquests últims dies al pla s’han produït en un moment “clau” perquè la campanya del cereal d’hivern pugui “tirar endavant” i els pagesos aspirin a tenir una collita “raonable”, va indicar el responsable del sector d’herbacis d’UP, Santi Caudevilla. No obstant, va afegir que arriben tard en alguns cultius de secà que ja estaven gairebé morts i els que no necessitaran que les temperatures de maig no siguin altes. Va alertar que els costos de producció d’enguany sumats al preu baix del cereal poden derivar en pèrdues per als agricultors.

La CHE ajorna repartir l’aigua entre Urgell i Segarra-Garrigues

Els tècnics de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) s’encarregaran de distribuir les reserves de la conca del Segre entre el Canal d’Urgell i el Segarra-Garrigues davant de la falta d’acord de totes dos comunitats per al repartiment equitatiu. Fonts de la CHE van indicar que la previsió és que es tingui llesta la setmana que ve perquè la pugui firmar el president, Carlos Arrazola, i es remeti a cadascun dels organismes. L’any passat també va ser l’organisme de conca l’encarregat de determinar els hectòmetres cúbics que els corresponien. L’Urgell reclama una proporció de 21 a 1 mentre que el Segarra-Garrigues reivindica almenys un 9 a 1 (de cada 10 hectòmetres cúbics, 9 per al Canal d’Urgell i un per a ells). Malgrat les converses des de fa setmanes, no han pogut adoptar una decisió.