Més de 70 persones paguen per collir cireres a Aitona aquest cap de setmana

Un total de 35 persones van recollir ahir cireres a la finca de Francesc Calzada d’Aitona, l’agricultor que els va explicar el procés de floració del cirerer fins a la producció del fruit. Cada participant se’n va poder emportar cinc quilos, previ pagament de quaranta euros que, a més de l’experiència de la recol·lecció, va incloure un vermut elaborat a Raimat i la degustació de productes locals com formatge, secallona i xocolate, entre d’altres. Aquesta és una nova proposta de Fruiturisme, que s’afegeix a la possibilitat de collir préssecs als camps de fruiters d’aquesta població del Baix Segre al juliol.

Avui diumenge continuarà, ja que s’hi han apuntat un total de 44 persones més, amb la qual cosa hi hauran participat més de 70 durant el cap de setmana. Segons l’alcaldessa, Rosa Pujol, en aquests dos dies es preveu collir un total de 150 quilos de cireres. Aquests pagesos per un dia procedien de llocs diversos. Pujol va indicar que s’hi han apuntat italians, sud-americans i fins i tot una noia de l’illa Maurici que resideix a Osca. També hi ha catalans procedents de Terrasa, Sabadell, Osca, Barcelona i Aran.

L’aforament és limitat, ja que no es pretén que sigui massiu. És la primera vegada que s’organitza la recol·lecció de cireres a través de Fruiturisme, que pretén desestacionalitzar aquesta iniciativa que es va posar en marxa fa més de deu anys, centrada en la floració dels fruiters i les rutes pels camps tenyits de rosa.

L’objectiu és explicar cada fase de l’arbre fruiter, per la qual cosa el cicle prosseguirà al juliol amb la recol·lecció del préssec, nectarina i albercoc, el setembre amb la de figues i l’octubre amb la de nous. Hi haurà convocatòries com la que s’ha fet per collir cireres, van explicar fonts municipals.

La jornada d’ahir es va fer en grups perquè l’amo dels arbres pogués explicar in situ com es cull aquesta fruita. Una cistella petita de cireres arriba a costar ara gairebé 10 euros.