Queixes per l'augment d'un 80% de la taxa d'escombraries

Veïns de Torres de Segre protesten per la pujada de la taxa d’escombraries que s’ha incrementat en un 80%, un augment “totalment abusiu i desproporcionat”, asseguren. L’última revisió de la taxa data del 2015. Des d’aquell any fins al 2023 l’IPC acumulat és del 23%, segons les dades oficials de l’INE, assenyalen. Llavors la taxa era de 95 euros a l’any i ara de 175 euros per habitatge, “una cosa que no és raonable”. Val a recordar que el consell del Segrià va aprovar una pujada del 25% per a la recollida d’escombraries als quinze pobles que utilitzen illes de contenidors que aniran amb clau, com és el cas de Torres, encara que després és cada consistori el que decideix l’augment final segons les seues despeses. L’alcalde, Axel Curcó, va admetre que s’ha actualitzat la taxa, que era molt baixa, i va indicar que amb l’augment encara no es cobreixen les despeses municipals del servei. “Processar la fracció resta costa moltíssim”, va justificar. “Hem fet el que ens ha aconsellat el consell i on més es nota la diferència és en cases on viu una persona o estan buides”, va dir. No obstant, la nova taxa es va debatre en ple i es va aprovar “ja que així ens ho va aconsellar el consell, i ara s’han començat a cobrar”.