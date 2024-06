Dues empreses del sector logístic s'instal·len al polígon Lo Tossalet Roig d'Alcarràs i crearan 25 nous llocs de treball

detail.info.publicated acn

Dues empreses dedicades al sector logístic s'instal·laran al polígon Lo Tossalet Roig del municipi d'Alcarràs on promouran 25 nous llocs de treball i invertiran 2 milions d'euros en una primera fase per desenvolupar 12.000 metres quadrats d'activitat. Es tracta d'AlmacenaT i Kytotrans, companyies que realitzen activitats relacionades amb l'emmagatzematge, grupatge i transport de mercaderies. Concretament, les empreses s'instal·laran a les parcel·les 3 i 4 del polígon, les quals sumen uns 18.500 metres quadrats de superfície amb un preu de venda de prop d'1,2 milions d'euros. El sector Lo Tossalet Roig té una superfície de prop de 20 hectàrees i està situat a l'est de l'N-II.

Kytotrans SL és una empresa amb 25 anys d'experiència en el sector del transport, especialitzada en portacontenidors refrigerats, així com en el transport de paqueteria. D'altra banda, AlmacenaT serà l'empresa que gestionarà l'emmagatzematge per als clients del grup.

Està previst que en una segona fase es dupliqui la superfície i la capacitat construïda.