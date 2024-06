El congrés del PSC planteja crear un consell d'alcaldes socialistes

El PSC planteja crear un consell d’alcaldes socialistes de les comarques de Lleida, que es reunirà cada dos mesos per desenvolupar de forma conjunta “polítiques per a tot el territori”. Aquesta és una de les novetats en l’organització que el partit abordarà en el pròxim congrés. Així, se celebrarà el proper dia 29 al campus de la UdL a Cappont i reunirà uns 150 delegats de les diferents comarques lleidatanes.

La creació del consell d’alcaldes socialistes forma part de la ponència d’organització que es debatrà al congrés juntament amb una altra de caràcter polític. Així mateix, se sotmetran a aprovació resolucions en defensa de la pagesia, del món rural i del territori. La formació assenyala com un dels seus objectius ampliar la implantació territorial i aconseguir representació en ajuntaments lleidatans on ara no la té. El primer secretari del PSC a Lleida, el Pirineu i Aran, Òscar Ordeig, optarà a la reelecció. Ara per ara no s’espera que es presentin altres candidatures alternatives.