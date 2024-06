La Generalitat activa la campanya de prevenció d'incendis durant la sega del cereal

La Generalitat ha activat la campanya operativa de prevenció d’incendis amb l’inici de la sega del cereal, que coordinen els departaments d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el d’Interior, amb l’objectiu de minimitzar les incidències. La campanya es va activar el passat 1 de juny i es mantindrà activa les properes setmanes fins al 31 d’agost. Aquest any, com a novetat, s’incorpora la demarcació de Girona a la campanya. L’operatiu de vigilància està format per Agents Rurals, el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals d’Acció Climàtica i representants d’agrupacions de defensa forestal (ADF) amb la col·laboració del sector primari.

La campanya se centra a informar de les obligacions en els treballs de recol·lecció del cereal així com una sèrie de recomanacions per minimitzar el risc d’incendi al camp. Durant els mesos d’estiu, a més d’un increment substancial de les temperatures, la humitat baixa a mínims anuals. Això, juntament amb un tipus de vegetació fàcilment inflamable, comporta que determinats treballs, com la sega del cereal, tinguin un risc molt elevat d’incendi, especialment en unes determinades franges horàries.

Durant aquest període, són obligatoris els mitjans d’extinció, per la qual cosa els Rurals faran parar les màquines que no els tinguin. En cas d’activació del nivell 3 del Pla Alfa, entre les 14 i les 17 hores, cal comunicar als Rurals l’inici i l’acabament de les tasques agrícoles amb recol·lectora o embaladora. Respecte a les picadores de palla acoblades a un tractor, si s’activa el nivell 2 del Pla Alfa, no es podran utilitzar entre les 12 i les 18 hores.

En nivell 3, no es podran utilitzar a cap franja horària. En els primers dies del mes de juny es van registrar tres incendis causats per màquines recol·lectores a Castell d’Aranyó (Plans de Sió), Balaguer i Tudela de Segre (Artesa de Segre). Durant la campanya del 2023 es van produir un total de vuit incendis a les comarques lleidatanes.