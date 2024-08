Queixes de veïns d'Artesa de Lleida per intentar cobrar-los rebuts pagats

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Veïns del municipi d'Artesa de Lleida han expressat el seu malestar i sorpresa després de rebre reclamacions per part de l'ajuntament per abonar rebuts que, segons els afectats, ja havien estat pagats fa temps. Alguns dels rebuts fan referència a impostos de circulació de vehicles que els veïns asseguren no posseir o d'habitatges dels quals no són propietaris. En altres casos, es tracta d'antics rebuts que els veïns afirmen haver abonat en el seu moment, però ara reben amenaces d'embargament si no realitzen el pagament.

Els veïns afectats exigeixen al consistori que aclareixi la situació i determini si es tracta d'un malentès. En cas que les reclamacions siguin errònies, els veïns estan disposats a emprendre accions legals per evitar el cobrament indegut, presentant els corresponents comprovants de pagament.

Davant d'aquesta situació, l'alcaldessa d'Artesa de Lleida, Mariona Rebull (ERC), ha manifestat que l'ajuntament ha iniciat una campanya de revisió de les finances municipals, però que en cap cas s'ha procedit al cobrament efectiu dels rebuts en qüestió. Rebull ha declarat: "S'ha informat alguns veïns que a l'ajuntament li consta que hi ha rebuts que no estan pagats, però que tot s'aclarirà si es presenta el corresponent rebut. Han de venir amb la carta i s'arreglarà el problema".

Irregularitats en l'anterior mandat



L'alcaldessa ha atribuït aquesta situació a la manca de control dels impagaments durant l'anterior mandat municipal, liderat per Junts per Catalunya. Segons Rebull, hi ha un 10% de rebuts sense cobrar i subvencions sense ingressar, la qual cosa fa necessari regularitzar la documentació i la situació econòmica del consistori.

Auditoria i delegació de cobraments



Amb l'objectiu d'aclarir la gestió de les finances municipals en els últims quatre anys, l'alcaldessa ha anunciat la intenció de sol·licitar una auditoria. A més, ha expressat el desig de delegar el cobrament de tributs a la Diputació a partir de l'any vinent, per tal de garantir una gestió clara i justificada de les finances locals.

Rebull ha insistit que la intenció del consistori és posar ordre en la situació econòmica i assegurar-se que tots els rebuts pendents siguin aclarits i, si escau, abonats pels contribuents corresponents. No obstant això, ha remarcat que el procés es durà a terme amb total transparència i diàleg amb els veïns afectats, per tal d'evitar qualsevol perjudici o cobrament indegut.

Preocupació entre els veïns



La situació ha generat preocupació i incertesa entre els veïns d'Artesa de Lleida, que temen haver de fer front a pagaments que creien ja realitzats. Molts d'ells han manifestat la seva intenció de presentar al·legacions i aportar la documentació necessària per demostrar que els rebuts reclamats ja havien estat abonats en el seu moment.

Caldrà esperar a l'evolució dels esdeveniments i al resultat de la revisió de les finances municipals per conèixer l'abast real de la problemàtica i determinar si es tracta d'errors administratius o d'impagaments reals per part dels contribuents. En qualsevol cas, l'ajuntament haurà de treballar per garantir la transparència i la bona gestió dels recursos públics, alhora que vetlla pels interessos i els drets dels veïns del municipi.